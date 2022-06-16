新竹東大路一間輪胎行昨(15日)晚間發生縱火造成8死慘劇，31歲的屋主二兒子陳彥翔因與母親為洗碗問題爭吵，竟買汽油縱火，造成一家三代11口8死1傷。現場因汽油加上廢輪胎等易燃物，8名罹難者遺體幾乎被完全燒毀，警消事後清理火場時，發現碳化程度相當嚴重無法辨識身分，今上午(16日)9點由法醫相驗並採集DNA比對釐清身分。。

新竹輪胎行縱火釀8死，遺體全「嚴重碳化，警採DNA辯身分。(翻攝影片)

新竹輪胎行縱火釀8死，遺體全「嚴重碳化，警採DNA辯身分。(翻攝影片)

根據消防局說明，火場1樓部分是縱火現場，當時店家休息打烊，把機車牽到1樓門口，嫌犯因為家庭糾紛，用汽油縱火，把汽油往4台機車附近潑灑，很快就全面燃燒，當時有4名小孩在2樓，研判4個大人先跑往2樓看小孩救出，但因火勢全面燃燒，到達2樓後就失去意識被嗆昏。

警消表示，1樓2樓用易燃材質裝潢，2樓燒穿後，8罹難者掉落到1樓地面，在1樓靠近門口靠近輪胎後右後發現8具遺體。警消到場時，陳姓嫌犯已逃出火場，站在安全島上，他有燒灼傷但意識清醒。

警方表示，陳姓嫌犯疑似和家人發生口角縱火，警方逮捕後戒護就醫，死者分別是嫌犯母親、妹妹、老婆、3個孩子，兄嫂跟兄嫂的孩子。陳嫌跟家人爭吵後外出購置汽油潑灑縱火，過去並無家暴紀錄。