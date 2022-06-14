火化之亂遲未落幕，中廣董事長趙少康今批評，人過世沒有呼吸傳染風險低，中央流行疫情指揮中心大官、指揮官陳時中都染疫，某個角度比死人還可怕，自己都染疫，表示防疫工作做得很爛，還講別人，竟連給遺屬辦後事的時間都不給。
陳時中說，疫情當頭，染疫亡者後事不一定要頭七，但遺屬還是會想做法會，跟遺體致敬，新加坡比台灣還熱，都給家屬3天，民進黨政府至少去看看學學，提出折衷辦法，不能便宜行事，對遺屬是無盡的傷痛。
火化之亂遲未落幕，中廣董事長趙少康今批評，人過世沒有呼吸傳染風險低，中央流行疫情指揮中心大官、指揮官陳時中都染疫，某個角度比死人還可怕，自己都染疫，表示防疫工作做得很爛，還講別人，竟連給遺屬辦後事的時間都不給。
陳時中說，疫情當頭，染疫亡者後事不一定要頭七，但遺屬還是會想做法會，跟遺體致敬，新加坡比台灣還熱，都給家屬3天，民進黨政府至少去看看學學，提出折衷辦法，不能便宜行事，對遺屬是無盡的傷痛。
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