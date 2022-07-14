大陸武漢大學近日出現一起霍亂病例，也讓人聯想到古代的霍亂，但兩者是相同的病嗎？歷史教授于賡哲近日分享霍亂的歷史，指古代中國很早就有霍亂一詞，可見出現時間非常早，但從醫學典籍來看，此為胃腸型的感冒，但如今指的則是「霍亂弧菌」，主要是因食物或水源遭汙染所引起的腸胃型感染。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古代霍亂歷史出現的很早，而且在醫學典籍中，提到的頻率也非常高，東漢末年醫學家張仲景就曾在《傷寒論》提到「嘔吐而利，此名霍亂」，東晉著名醫家葛洪在《肘後備急方》也寫過，「凡所以得霍亂者，多起飲食，或飲食生冷雜物」，由此可知，古代所說的霍亂，應該是胃腸型感冒。

而現今所說的霍亂指的是「霍亂弧菌」，因食物或水源遭汙染所引起的腸胃型感染，此病在19世紀才被發現，推測最早起源於印度，順著海陸貿易傳播，在清嘉慶25年（1820年）首見於南方沿岸，不只清朝，全球經歷過5次霍亂大流行，讓所有人都陷入恐慌，1854年倫敦也受到霍亂侵襲，短時間內造成人口大量死亡。

由於當時倫敦衛生條件差，起初認為是汙水、垃圾等排出的氣體造成傳染病，但英國醫生約翰．斯諾（John Snow）則認為，水源才是霍亂的傳播方式，對此進行調查，發現有些地區死亡人數特別高，呼籲政府封閉附近水井，沒想到確實降低死亡人數，不久後疫情就結束，德國細菌學家羅伯．柯霍數年後，進行研究找到霍亂元凶，才發現霍亂弧菌。

而霍亂傳入清朝後，江南地區疫情最為嚴重，之後又向北傳播，在清末民初時期發現，天津也有出現霍亂，但當地的達官貴人患病率低，進一步了解才知道，由於富人通常都住小洋樓，家中基本上都有自己的水井，在飲水方面，就能降低受汙染的機率，而百姓都是使用公共水井，容易造成感染。

另外，晚清名醫王孟英也受疫情影響，他的好友與女兒接連死於霍亂，他對此進行研究，發現患者會出現上吐下瀉症狀，最終嚴重脫水而亡，當時醫學不發達，患者口服喝水或藥後，基本上都會吐出來，他根據中醫「以穢治穢」的理論，研發出「雞屎白散」，用雞屎煮水並讓患者喝下，神奇的是，患者竟不會吐出來，並在雞屎水裡添加中藥，成功治療患者，雖然現今沒有研究證實雞屎能治病，但在當時確實起到作用。