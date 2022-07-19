女性參與戰事並不常見，不過商朝卻有一名王后，不僅懂得管理後宮，還會帶兵打仗。商王武丁的王后「婦好」，是歷史上首位有據可查的女性軍事統帥，她曾帶領1.3萬人攻打敵國，為丈夫打下20多個部族，可說是商朝最強女戰士。

北京師範大學第二附屬中學紀連海老師提到，商湯建立商朝後，國家還不安定，盤庚遷殷後，政局一度趨於穩定，但沒多久又出現亂世，直至武丁在位，商朝才進入中興時代，其中他的妻子「婦好」為商朝奉獻很多，1976年殷墟遺址發現婦好的墓，也是該遺址保存最完好的王室成員墓，墓裡發現重達9公斤的青銅戰器「青銅鉞」，上面刻有婦好的名字，由此可確認，此為婦好生前使用的武器。

不過在史料記載，婦好身體非常弱，主要是她為丈夫生下很多孩子，長年又要幫忙打仗，沒有好好休息，導致體弱多病，而參與戰事時，她又如何拿得起重達9公斤的武器，紀連海老師解釋，青銅鉞並非戰爭所用的兵器，當時打仗時，陣前一定會有個貴族帶隊，代表商王出征，此人必須站在戰車上，雙手舉著青銅鉞象徵權力。

另外，在史料記載，盤庚遷殷後底下無論是否臣服的部落，都開始出現造反，武丁在位59年，征服過81個國家與部族，其中有20多個是婦好打下來的，她還曾帶領1.3萬人攻打敵國，商朝武丁時期出土的甲骨文中，也記載不少婦好領導多場軍事行動，不過其實在原始社會時期，女性打仗並不少見，上海附近一個距今4、5千年的良渚文化，就曾出土不少女戰神形象的青銅器。

婦好不只會打仗，還是女祭司，商朝非常迷信，無論遇到什麼事都要占卜，在她墓裡還出土過巨型炊器，上面就刻有婦好的名字，可見她主持的祭祀規模非常大，除此之外，婦好同時也管理後宮，武丁有60多個妻子，但唯獨婦好被史料記載，在《甲骨文合集》記載「貞：呼婦好見多婦於徉。」可見她管理后宮也很有一套。

武丁也常派婦好至其他國家出使，可見婦好深受武丁信任，但她最終不幸死於難產，武丁非常愛妻，破例將婦好葬於自己平常處理公事的皇宮旁，並在墓上建享堂，每當國家有戰爭或慶典活動時，他都會帶領子孫與大臣，為婦好舉行大規模的祭祀活動。