日本秋田市的大森山動物園有一隻母雪豹，在今年4月生下寶寶，牠們的感情非常親密，而雪豹寶寶目前快滿3個月，有趣的是，牠遺傳到媽媽愛拍照的個性，看到鏡頭時不但不害怕，甚至還會跟媽媽一起歪頭合影，可愛模樣萌暈許多網友。

大森山動物園近日在推特分享，雪豹媽媽「Asahi」與牠寶寶的照片，只見牠們天生就有當模特兒的天賦，看到攝影機時完全不害怕，反而直勾勾地盯著鏡頭看，頭部甚至會跟著轉動，擺出各種可愛的表情，雪豹寶寶也跟著媽媽一起賣萌。

園方也曝光小雪豹的近況，指牠體重逐漸變重，健康狀況越來越穩定，甚至還會自己吃肉，近日已進行第二次疫苗接種和健康檢查，牠也和其他動物一樣，喜歡待在媽媽的身邊，甚至把對方的尾巴當成玩具玩，而「Asahi」也是非常稱職的母親，總是待在一旁看著孩子們玩耍。

雪豹又名艾葉豹、荷葉豹、草豹，有「雪山之王」之稱，經常活動於雪線附近和雪地間活動，因而得名，皮毛呈現灰白色，還有黑色點斑及黑環，牠們非常敏感又機警，喜歡獨行，通常在夜間活動，而且會遠離人跡，因此到目前為止，人類對雪豹的了解依舊有限，但受非法捕獵等人為因素，雪豹的數量正急劇減少，目前屬於瀕危物種。