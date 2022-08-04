當另一半做出反常舉動時，心裡一定會感到不對勁，甚至懷疑對方偷吃。日本一名人妻在推特提到，她與丈夫育有6名孩子，近日丈夫要求她帶孩子們回娘家住一晚，也沒有特別說明原因，讓她驚覺事有蹊蹺，豈料隔天回到家後，被丈夫的舉動所感動。

日本一名人妻@snowbank0000與老公育有6名孩子，分別是1個兒子與5個女兒，近日丈夫要求她帶孩子回娘家住一晚，當時她也沒多想，開心地帶著孩子們離開，但她的朋友得知後，認為原PO的丈夫有問題，可能要做出一些出格的事情。

原PO也開始感到擔心，豈料隔天回到家後，她才發現是誤會一場，原來丈夫要求她帶孩子回去，主要是希望打掃家裡時，能不被孩子們打擾，因此他下班回家吃完晚餐後，從凌晨12點打掃到隔天早上6點，打掃時間長達6個小時，如今家裡變得一塵不染。

原PO笑著表示，「結局跟我朋友想得不一樣，丈夫並未做出危險的事，但花6個小時整理，體力、專注力和毅力都很強，在某種程度來說，他確實是危險人物沒錯」。不少網友回覆「好老公永遠是別人的」、「即使工作很累，丈夫還願意花時間大掃除，好羨慕妳」，而原PO也經常在推特分享一家人的生活日常，可見他們的感情非常好。