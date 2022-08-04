一名女網友抱怨，男友把每個月3萬多的薪水交給她保管，並答應每個月帶她去吃一次大餐，近日她突然想吃吃到飽火鍋，男友向她表示自己身上沒有錢，要她再等3天後領薪水，她氣得怒罵「跟同事借一下會死嗎？這種沒用的男人是不是該分手了？」沒想到男友為安撫她，竟向媽媽借3千，令大批網友看傻眼直呼，「看起來有夠可悲的」。

原PO前天（2日）於臉書社團《匿名2公社》指出，和男友交往1年多，對方月薪3萬多的薪水全交給她管，每個月扣掉房租、水電、網路及吃飯等開銷，所剩並不多，但她規定男友一個月要帶她吃一次大餐，上個月因車子故障，怕沒錢支付，所以取消吃大餐的約定。

原PO表示，2日下午突然好想吃吃到飽火鍋，男友說身上的錢不夠吃吃到飽，要她再等3天後領薪水，她認為3天後可能就不想吃了，且一個人也不過才快1千元，她氣爆「拿不出錢很丟臉，跟同事借一下會死嗎？我今天就是要吃，做得要死要活才領3萬多薪水，這種沒用的男人是不是該分手了？」

網友一面倒怒轟原PO，「到底有多愛吃到飽」、「真想巴蕊」、「好可怕的情緒勒索」、「公主癌太重，身教不可取」、「妳根本是公主」等。

正當網友罵得兇時，原PO又在昨（3）日晚間發布新貼文說，當天男友怕她生氣，向母親借3千元帶她去吃大餐了，雖然男友薪水都給她保管，她也都有存起來當彼此的結婚基金，自己本身也有經營網拍，絕對不是網友口中的公主，更認為男友已答應她每月要帶她吃大餐，就要實踐諾言，「其實我也擔心未來錢不夠用，若男友一直領3萬多，我還是會考慮分手」。

網友看到這樣的結局忍不住又罵，「真的是奇葩組合」、「拜託你們兩個繼續在一起，不要分手」、「一個願打一個願挨 不予置評」、「看起來有夠可悲的」。