台鐵員工目前仍有許多月收低於3萬元的低薪人員，台鐵企業工會向交通部爭取後，交通部今日宣布已核准通過，共有1138人提升薪資至3萬元以上，並追溯自今年8月1日開始施行，調薪後台鐵再無人員薪資低於3萬元。

台鐵局表示，本次薪資調整，適用對象包括服務佐理、餐旅服務總所自僱人員、各項重大工程自辦工費進用之契約工與職務代理人，以及以約僱2職等進用之職務代理人，人數合計約1138人，調薪幅度約11.4％至21.3％。

工會回應，台鐵正值公司化轉變過程，所有員工的薪資調整、福利制度、員工權益保障，必須全面改善，鐵路工會也將全力爭取。

台鐵局自行招考基層員工經本次薪資調整後，每月固定薪資服務佐理3萬40元至3萬1890元、服務員3萬500元至3萬8810元、營運員3萬2890元至4萬7050元、營運專員3萬7950元至5萬5500元、餐旅服務總所自僱人員3萬256元至5萬5000元；各項重大工程自辦工費進用之契約工與職務代理人3萬630元至5萬700元、約僱職務代理人3萬1680元至3萬9956元。

此外，台鐵局以鐵路特考進用之資位人員，佐級人員每月固定薪資3萬7320元至5萬8280元，員級人員3萬9730元至6萬5410元，高員級人員4萬7730元至7萬9020元。

另台鐵局依不同業別及從事職務屬性，分別發給獎金、津貼、費用等16項非固定性給與，例如擔任危險職務者再加給危險職務津貼、輪值夜班加給夜點費，員工實領薪資多較固定薪資為高。

台鐵局強調重視員工待遇福利，本次優先調整改善基層員工薪資，另針對關鍵職務加給方案，將持續與台鐵工會積極研議協商尋求共識。