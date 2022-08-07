一般人遇到意外事件，都難以保持冷靜的態度。美國一名男子在家看電視時，天花板竟突然崩落，整片砸在他的身上，但他卻相當鎮定，用手撥掉雙眼上的碎屑後，就像沒事發生一樣繼續看電視，冷靜的反應讓他被網友封為「全美國最淡定的男人」。

貢戈拉受訪時表示，自己沒有在意外中受傷。(影片來源/YouTube/Inside Edition)

根據外媒報導，事發當時美國男子貢戈拉（Robert Gongora）正躺在沙發上看電視，他飼養的鬥牛犬查克（Chuck）則躺在他的腿上靜靜陪伴主人，沒想到電視看到一半，天花板突然整片崩落，砸在貢戈拉的身上，在此之前查克似乎已經察覺到危機，在天花板掉下來以前就迅速跑走。

幾乎被天花板碎片淹沒的貢戈拉卻沒有任何反應，只是淡定地將雙眼部分的碎屑撥掉，好讓他可以繼續看電視，就像是什麼事都沒發生一樣。貢戈拉事後受訪表示，他沒有因此受傷，至於天花板為何會崩落，貢戈拉解釋，是因為家中空調系統漏水，長期滲進石膏板中，才會造成這次的意外。

貢戈拉稱，自己當時正在看《CNN》，對其中一則新聞預告很感興趣，所以一直在等新聞播出，他的女友也笑說，這樣的反應確實很符合他沉穩的個性，「你永遠不知道他是否對某件事感到激動」，貢戈拉則透露，因為他小時候差點溺水，發現恐慌不但於事無補，還可能讓情況變得更糟糕，從那次之後，他就不再有太多的情緒起伏。