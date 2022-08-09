Dead girl, 2, said to blink in her coffin hailed 'world's most beautiful mummy'https://t.co/xosTNnGu5T pic.twitter.com/D2nVeZt0wm — Daily Star (@dailystar) August 7, 2022

有「世界上最美的木乃伊」之稱的羅莎莉（Rosalia Lombardo）死亡時年僅2歲，如今被保存在義大利西西里島巴勒莫的「卡普奇尼地下墓穴」。由於羅莎莉病逝至今已有102年，但她的面貌幾乎完好如初，乍看之下猶如熟睡中的小女孩，因此吸引不少人前往墓穴參觀，不過事後卻有不少人直指，曾經看見羅莎莉在眨眼，或是盯著他們看，讓墓穴氣氛更添詭譎。

綜合外媒報導，羅莎莉於1920年因染上流感併發肺炎病逝，死時年僅2歲，她的父親悲痛欲絕，為了想讓她擁有不腐之身，便找來西西里著名的動物標本師阿爾弗雷多（Alfredo Salafia）替她做了加強防腐，並存放在卡普奇尼地下墓穴（Capuchin Catacombs），同時也是該墓穴收的最後一具遺體。

從羅莎莉的衣著和棺木可見，她來自相當富裕的家庭，對於外界好奇為何她的屍身能保存這麼完整，雖然當時阿爾弗雷多並沒有公開防腐技巧，但在後人撰寫的一本回憶錄中有提到，阿爾弗雷多使用福馬林混合液體取代女孩的血液殺死細菌，接著用酒精擦乾屍體，並塗抹甘油以防屍體過度乾燥。

今年年初，史坦佛夏大學（Staffordshire University）的博士史奎爾斯（Kirsty Squires）針對墓穴內的童屍展開研究，進一步了解死者生前健康狀態。透過X光照射，研究團隊發現羅莎莉的大腦僅萎縮50％，手臂跟腿部則保存得相當完整，至於軀幹的部分，基於尊重死者，暫時沒有移除披在她身上的毯子來進行研究。

此外，針對不少民眾在參觀墓穴後都直指羅莎莉會眨眼、盯著人看，過去有研究團隊每隔1小時就拍攝羅莎莉的臉部，發現她的眼睛確實有「開合」的跡象，但追查原因後，研判應該是墓穴的光影投射在遺體上，造成人類在視覺上的錯覺。