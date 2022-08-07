劉香慈在電視劇《新兵日記》飾演魔鬼女士官，讓她的演藝事業創下高峰；感情部分，劉香慈與藥廠高層鍾威凱（Vick）結婚後，育有一對兒子，幸福組成一家四口，可以說是家庭、事業兩得意。近期是《新兵日記》的播出週年紀念日，算一算也過去12年，不少網友留言讚：「妳更美了。」

女星劉香慈日前在Instagram分享照片，感慨寫下：「12年了」，照片中是2010年的新聞，當時《新兵日記》開播創收視高峰，劉香慈在該劇飾演魔鬼女士官長，高佻健美的外型吸引許多觀眾，舊照中劉香慈模樣青澀，和其他演員不同，她穿著深藍色運動裝，蹲在正中央模樣看起來相當開心。

許多當年看過《新兵日記》的觀眾紛紛留言：「好經典」、「我也追了妳12年了」、「妳更美了」、「好懷念，永遠的士官長」、「看不膩好看喜歡」、「無聊的時候真的會回去看重播，神劇啊」、「天啊居然這麼久了嗎！」、「有在現場拍攝現場，看到大家很用心的拍每一段橋段，辛苦了」、「小時候看那部劇認識了您 結果喜歡支持您到現在了」、「現在身為職軍，看了還是覺得好看，百看不厭」、「超喜歡！我的童年回憶」

劉香慈今（7）日再次分享，《新兵日記》的導演王為傳截圖給劉香慈，直呼「好懷念」，劉香慈回應：「王導，我也是」，她表示很懷念那段一起工作的日子，更喊話：「導演，未來我們一起來創造作品！」