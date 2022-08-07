「國光女神」許薇安自出道以來便擁有高人氣，甜美臉蛋和E級火辣身材讓許多網友封為女神，IG與直播上均有超過百萬粉絲護擁，日前才因不小心外流的晚安影片引發大批網友討論，近日她在限時動態分享一張大尺度辣照，讓網友看到嗨。

許薇安日前在Instagram限時動態分享辣照，照片中她似乎在房間，燈光很昏暗，許薇安上半身沒穿，露出雪白渾圓曲線，重要部位用手臂擋住兩點，尺度非常香艷，她的小腹平坦，還能看見肌肉線條，可見平常有在鍛鍊，下半身她只穿丁字褲，洩美腿腿根，許薇安以文字說明：「我是大家的」，火辣程度破表，讓網友看到血脈賁張。

今（7）日在UP直播開播，她一邊吃著鱈魚香絲一邊和粉絲聊天互動，講到粉絲覺得她零食吃很久，許薇安說自己一包洋芋片可以吃一個星期，有網友覺得太誇張，許薇安自曝自己三公斤的瓜子可以吃一年，不過這樣放一年味道就變了，自己也不會買這麼多。

許薇安身材火辣。（圖／vivihsu0317 Instagram）

許薇安臉蛋甜美擁有一雙電眼，未料今年5月捲入私密片外流風波，當時一支她躺在床上擺出性感姿勢，並以邪惡視角拍攝的影片在PTT和臉書社團瘋傳，讓網友一度以為可能是遭人報復，但她後來解釋這支影片本來是要獻給自己直播時的頭號粉絲福利，但不知為何流出，讓她不得不嚴正澄清流言，同時也解釋自己還沒有結婚生子，希望網友不要以訛傳訛。