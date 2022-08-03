香港新生代女星黃婧靈（波波）以傲人E級上圍、甜美臉蛋，加上高層的曾志偉點名力挺下，讓她成為TVB力捧新星，跨足戲劇的她近期在古裝喜劇《痞子殿下》參一角演出，原以為穿包緊緊的古裝，會少了幾分性感，不過她上圍依舊堅挺，超胸E級曲線讓網友眼睛大吃冰淇淋。

24歲黃婧靈以豐滿上圍打開知名度，近年積極朝綜藝和主持發展及跨足戲劇，在古裝喜劇《痞子殿下》也有演出，飾演青樓女子「藍紗」，黃婧靈日前則在IG曬出劇照，頂著假髮、穿藍色古裝的她，再搭配透膚罩衫，狂噴仙氣又不失性感。

更吸睛的是，黃婧靈穿包緊緊的古裝，性感女人味仍不減，傲人上圍依舊堅挺，E級曲線超胸，一個側身就讓有料身材一覽無遺，網友紛紛直呼：「巨」、「太性感，期待波波出場」、「太澎湃了宮廷裝」、「Wow！靚到神魂顛倒」。

黃婧靈除了招牌的性感，外型亮麗的她氣質非凡，日前就曬出身穿畢業袍、頭戴方帽照，開心宣布大學畢業，黃婧靈表示這幾年的大學生活相當不容易，要一邊完成演藝工作、一邊讀書，她也透露其實壓力很大，還曾因此爆瘦10公斤，不過隨著現在順利畢業，黃婧靈開心表示，之前付出的努力和時間都值得了。