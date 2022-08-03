37歲大陸男星徐海為近期暫別光鮮亮麗的演員生活，回農村老家務農、擺地攤賣菜，他大方在抖音拍片分享種菜、賣菜的日常，接地氣作風狂圈粉，不過徐海為自曝遭質疑：「沒有抖音你會賣菜嗎？不開直播你會去幹農活嗎？」對此，他也吐出真心話。

徐海為日前拍片自曝遭質疑：「沒有抖音你會賣菜嗎？不開直播你會去幹農活嗎？」他則強調：「當然會」，不過，徐海為坦言，這兩年拍戲的行情沒那麼好，但他認為，這和拍抖音、開直播無關，「就算我拍戲很忙，都還是會幫家裡幹活」。

徐海為分享農村生活。（圖／取材自徐海為抖音）

徐海為進一步表示，剛開始拍抖音的時候沒想太多，只是單純記錄生活，隨著粉絲人數逐漸增加，他才驚覺自己做出成績，網友也都留言讚：「三觀正又接地氣」、「踏實做自己就好」、「就喜歡你的樸實」、「問心無愧就好」。

37歲徐海為擁俊俏臉龐和精湛演技，塑造很多亦正亦邪的角色，他近期則因回農村老家務農在網上引發討論，有人就嘲諷他「擺地攤太慘」，對此，徐海為展現高EQ說：「我一點都不慘，我沒什麼包袱，回家就跟大家一樣，是一個很普通的人」，並表示賣菜和拍戲都是他人生的一部分，徐海為雖然在外打拼多年，但回到農村沒有不適應，反而多了一份親切。