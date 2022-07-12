林韋君劇中身分曝光。（民視提供）

林韋君劇中重拾最愛的瑜伽。（民視提供）

林韋君加入民視8點檔《黃金歲月》，飾演國外返國的藝術家，劇中真實身分曝光，原來是演出5年前墜崖受傷的黃曉芸，療傷「變臉」後回來復仇；林韋君表示，從知道任務時，每天就會看播出做功課，尤其花時間揣摩林雨宣的眼神和口氣，身邊的朋友看了都說她跟曉芸無違和感，讓她受寵若驚。

林韋君戲外是瑜伽老師，為了兼顧拍戲跟瑜伽教學，她已停了2／3的課程，她說因為還是要保有自己的興趣，來讓身心靈有很好的調劑，昨晚安排她跟張家瑋及胡嘉愛一起去做瑜伽，她把平時教課的戰袍穿出場，張家瑋表示林韋君不愧是專業老師，在現場還先教大家如何換氣跟姿勢，讓她好想報名當她的學生，雖然大家拍戲很累還要做運動，但越來越有默契。

胡嘉愛說，拍攝瑜伽課程那一天，大家3點多就梳化，等於要拍攝瑜伽課的時候，已經眼冒金星無力了，林韋君也在現場教大家幾招，其中一招是嬰兒式，她差一點就睡著，而且因忙拍戲也許久沒運動，她還因此摔得腳趾頭瘀青。

劇情越演越烈，不少粉絲看到林韋君的黃曉芸角色，有不少關注與討論，得知有不少觀眾怕她是反派，要來破壞孟如(張家瑋飾)跟勝傑(張書偉飾)的戀情，林韋君表示戲劇這樣才好看，就是要有不同的意見，至於怎麼發展，就要賣個關子，請拭目以待。