香港女星黃婧靈（波波）擁有傲人的E級上圍和甜美臉蛋，加上身任高層的曾志偉點名力挺下，讓她成為TVB力捧的新波神，而黃婧靈近期則收起性感，在網上宣布大學畢業，並曬出多張身穿畢業袍、頭戴方帽照，手捧鮮花、氣球的她，氣質非凡。

24歲黃婧靈日前在IG宣布大學畢業，她開心曬出畢業袍、頭戴方帽照，手捧鮮花、氣球和公仔的她，氣質非凡，和以往性感的形象差很大，黃婧靈發文：「日日夜夜寫文章、做報告、考試的日子，終於正式結束」，她也不忘感謝家人、朋友和幕後工作人員的體諒和支持，更祝福畢業生前程似錦、一帆風順。

黃婧靈表示，這幾年的大學生活相當不容易，她要一邊完成演藝工作、一邊讀書，因此，她認為，自律和時間管理很重要，善用時間兼顧課業和學業，黃婧靈也透露，她其實壓力很大，還曾因此爆瘦10公斤，不過隨著現在順利畢業，黃婧靈開心表示，之前付出的努力和時間都值得了。

雖然黃婧靈以豐滿上圍打開知名度，不過比起其他女星追求纖瘦感，她則是走偏肉感路線，並很滿意自己的體態，並表示不會因此刻意減肥。黃婧靈過去也曾坦言，她一點都不自豪自己的E胸，反而覺得C罩杯最好看，不只好穿搭衣服，也容易穿出女人味。