全台百貨年中慶開跑，台中兩大百貨也不例外，廣三SOGO就祭出流行服飾5折起，以及多項滿額贈活動以外，更特別為了因疫情無法參加畢業典禮的大學畢業生們，貼心送上畢業購物金，讓畢業生能彌補遺憾，而中友百貨則推出全館點數5倍送活動之餘，還為了讓民眾提早感受出國才能吃到的韓國美食，集結了濟州島特產、韓味人氣經典、街邊必吃美食、韓式鮮醃小菜等舉行「韓國美食物產展」，開關前先讓消費者解饞。

廣三SOGO在7月6日前推出年中慶優惠，即日起持聯名卡當日消費滿千即送限量600份的迷彩拼接單肩包。（廣三SOGO提供）

廣三SOGO在30日起推出持廣三SOGO APP，當日消費滿千即送限量1000份的「恐龍造型卡夾+立體劇場入場券」。（廣三SOGO提供）

廣三SOGO在7月6日前推出年中慶優惠，全館滿3000送600點Smart Card點數，名品、珠寶滿5000送600點，大家電滿5000送600點以外，更針對服飾業種祭出每日限量300份的單筆滿3000加送100元好味券，當日消費滿千再享周周抽象印空氣清淨機，而即日起持聯名卡當日消費滿千即送限量600份的迷彩拼接單肩包，30日起持廣三SOGO APP，當日消費滿千即送限量1000份的「恐龍造型卡夾+立體劇場入場券」，而7月6日前持本人大學學生證及廣三SOGOAPP，即可兌換限量200份的「畢業禮物」百元購物金。

中友百貨27日前舉行「韓國美食物產展」，Onggolchan章魚醬、蛤蜊醬、牡蠣醬、墨鬥魚醬100g，原價1盒280元，特價4盒1000元。（中友百貨提供）

中友百貨7月20日前推出持中友APP於百貨店內、購物網，當日每筆不限金額消費更抽花蓮秧悅美地度假酒店尊榮洋甘菊別墅住宿券、SUPER SOCO TSX電動機車。（中友百貨提供）

中友百貨在29日前推出年中慶優惠，23日至29日更加碼祭全館點數5倍送，持中友APP於百貨店內或購物網，當日單筆滿2000元即享家族點數5倍送，另當日單筆滿1500元，即享家族點數價值放大125%優惠，800點即可折抵500元，於指定主題餐廳當日不限金額消費，再享家族點數300點折抵300元，7月20日前持中友APP於百貨店內、購物網，當日每筆不限金額消費更抽花蓮秧悅美地度假酒店尊榮洋甘菊別墅住宿券、SUPER SOCO TSX電動機車，而27日前還有「韓國美食物產展」，天天享「每日一物」買1送1等優惠。