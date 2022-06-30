疫情趨緩、旅遊市場復甦，搶攻下半年國旅商機，瑞穗天合國際觀光酒店將於7月5日推出秋季快閃72小時優惠，9月到11月預訂入住城堡精緻客房，不分平日、旺日享免費升等城堡溫馨家庭房，再送兩位12歲以下兒童免費，兩大兩小專案價12,999元，含一泊二食與酒店內各項休閒設施無限暢玩，或在房內沉浸瑞穗黃金湯洗禮，放鬆心情享受度假時光。

瑞穗天合國際觀光酒店將秋季快閃72小時優惠，7月5日中午12點於官網開放訂房，至7月8日中午12點截止，買兩大送兩位，12歲以下兒童免費，積極搶攻疫後闔家出遊商機，優惠包含芳泉百匯自助早餐、晚餐一泊二食，享有金色水樂園、室內按摩水療區、旋轉滑水道、跑跑甩尾車與兒童超跑俱樂部等設施免費使用。

專案房型除了城堡溫馨家庭房之外，消費者也可選擇加價1,299元升等為房內設有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，兩大兩小專案價14,298元，讓孩子享受從設施玩到房內不停歇的度假體驗。針對喜愛牛排精緻主餐的客群則可加價1,999元，兩大兩小專案價14,998元，將房型升等為莊園溫馨家庭房，晚餐也提升為PRIME ONE牛排館，由主廚團隊獻藝炙燒美國肋眼牛排、舒肥小米酒櫻桃鴨胸、台灣黑毛豬肩胛、嫩煎茴香鮭魚佐萊姆奶油醬汁等主餐，菜色將依季節時令變換食材呈現，此外還提供了繽紛豐富的自助甜點吧、沙拉吧。

體驗獨棟Villa度假氛圍則可加價3,699元，兩大兩小專案價16,698元，房型升等為格蘭雅緻別墅，獨棟的戶外庭院、專屬泳池，可以靜心享受花東縱谷群山環繞的綠意，入住格蘭雅緻別墅晚餐也提升為PRIME ONE牛排館，此外房內可享免費Mini Bar，提供天成飯店集團獨家客製款瑞穗柚香乖乖，以及桌遊道具可供闔家同樂，共享度假歡樂時光。

瑞穗天合國際觀光酒店除了以黃金湯、豐富的戲水設施、多元的休閒設施為主打之外，也依季節時令推出闖關活動，不論是集章、射箭、投籃、打棒球、快問快答，甚至是拍照打卡、積木挑戰等，只要闖關成功就可獲得天成文旅系列精美小禮，讓全家人出遊一起創造美好旅遊回憶。