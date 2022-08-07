有著「國民女神」封號的女星郭碧婷，因參加真人秀綜藝而邂逅香港娛樂大亨向華強長子向佐，兩人於2019年結婚，隔年即生下一女，今年6月又添一子，給向家湊得一個「好」字，不料向佐被爆婚內出軌N次，雖母親向太急對外澄清否認，但他仍飽受爭議，有網友挖出郭碧婷過去受訪時，分享了自己的感情及婚姻觀，不禁心疼，大嘆她「活成自己最不想要的樣子」。

郭碧婷與向佐結婚近3年，婚後夫妻倆積極求子，趕進度「三年抱兩」，今年5月向佐才對外宣布老婆懷二胎的好消息，如今郭碧婷剛生完二寶，傳出在台灣坐月子休養中，不料向佐卻被大陸狗仔「推理君江小宴」曝光獨家照片，以「向佐約會美女，同回男方婚房超親暱」大爆猛料，更稱這是「今年最勁爆的娛樂新聞」，雖然向太出面替兒子澄清並揚言已請律師提告，但當事人向佐、郭碧婷都還沒說話，此事鬧得沸沸揚揚。

回首兩人結婚當時，郭碧婷因主演電影《小時代》而在兩岸大開知名度，事業如日中天，卻在2019年與僅交往3個月的向佐閃婚，很快升格人妻與人母，並毅然放下好不容易拚到顛峰的演藝事業，專心於家庭，自此沒再推出新作品，如今爆出婚姻醜聞，有網友挖出她昔日受訪分享對感情、婚姻的想法，坦言自己以前並不想結婚，理由是「我不想變成一個男人的附屬品。害怕男人覺得我們只是一個可以結婚或生孩子的女人」。

而郭碧婷主演《小時代》走紅，卻選擇跟向佐步入禮堂，她表示結婚、生子是她「願意」，而不是覺得自己到了該嫁的年紀，是真心覺得向佐是「對的人」而願意跟他共度一生，不是想嫁入豪門。

但是，郭碧婷婚前就一直努力追求經濟獨立，婚後也仍是如此，坦言婚後曾被老公向佐提出過不要工作就在家「相夫教子」的要求，她覺得難以接受，於是努力跟另一半溝通，才達成共識，只是她婚後近3年連生2胎，演藝事業算是不得不處於停擺狀態，如今才剛產後又遇上向佐被爆出軌，讓網友看了更加心疼，直言郭碧婷根本活成了她自己最不想要的樣子。