行行出狀元！男子在街頭回收車上拍下1名短褲正妹，正在整理車上的木材廢棄物，其認真工作的模樣，讓他不禁大讚正妹是「偉大的年輕女性」，他還特地回頭拍下這美麗的事物；網友也讚美正妹「認真最美，最有魅力」，殊不知，也意外釣出正妹親自回應。

一名男子在臉書社團「裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)」發文，並上傳多張照片，從照片中可見，有名穿著短褲的正妹站在1輛木材廢棄物回收車上，整理著這些木材廢棄物，認真工作的模樣，讓原PO還特地回頭拍照，並且稱讚正妹是「偉大的年輕女性」，原PO也欣賞正妹工作態度，還提到「一個認真的女人最美，我相信這個女人肯定有幫夫運！」。

正妹彎腰整理廢棄木材回收，辛苦的一面也被拍下。（翻攝自臉書裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)）

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的不容易，防護記得做好」、「不戴手套跟長褲，勇氣可嘉」、「認真最美，最有魅力」、「現代社會有這種老婆，可遇不可求呀」、「這個要積多少的福丶燒多少的好香， 才能迎娶這種賢妻啊」、「好棒的女生」、「好女人才會幫助老公成功，不好的女人會讓你永不翻身」。

然而，這篇貼文也意外釣出照片中女主角，她表示「我是本人，謝謝各位哥哥鼓勵，我們會加油的」，並且提到自己還沒有結婚，也還沒為人父母，不太能理解做父母的心情，但認為出社會賺錢，哪有不辛苦，另外她也提及，從小到大媽媽給予經濟獨立的觀念，因此自己賺自己花，「養家活口」已非男生的責任。