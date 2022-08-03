女性貧窮現象伴隨弱勢兒少生活照顧需求，家扶調查顯示，當家長工作不穩定時，有逾5成孩子學習及托育費會受影響，有愛心企業攜手悠遊卡舉辦活動，呼籲民眾響應協助弱勢。

家扶基金會今天發布新聞稿公布弱勢家庭照顧能力與需求調查，調查顯示，受扶助家庭中有8成主要照顧者為女性，其中有超過7成每月收入不到新台幣2萬5000元，顯見女性貧窮現象持續存在，且女性貧窮現象也影響著弱勢兒少生活照顧需求。

擔任作業員的小霖媽媽獨自照顧3個孩子及年邁婆婆，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情遭減班而影響收入，苦惱著一家人生活著落，壓力如巨石般難以負荷。

家扶基金會社資處長林秀鳳表示，女性照顧者需一肩扛起經濟與照顧的責任已不容易，近年更受疫情影響，收入不穩定或減少，這些衝擊連帶影響弱勢兒少的生活與學習。

為了改變弱勢家庭生活，家扶基金會推出無窮世代計畫，三商餐飲集團與悠遊卡公司響應計畫共同舉辦「嗶悠遊 我加菜 送愛到家扶」活動，由三商餐飲旗下品牌推出優惠，悠遊卡則提供關懷滿額捐，希望促進社會大眾一起支持響應。

家扶基金會表示，活動捐款將用於教育提升、穩定生活、能力建構與急難救助等服務方案，給予弱勢孩子和家庭所需的教育與生活資源，盼幫助他們累積脫貧能力、逐步邁向自立。（編輯：張雅淨）1110803