建構綠色循環供應鏈，南亞（1303）5日宣布，與統一企業集團旗下統奕包裝、統一超商，攜手於中南區及離島共同建構「從瓶到瓶（Bottle to Bottle）」的寶特瓶循環回收系統。

南亞表示，該合作將透過在7-ELEVEN門市設置的循環經濟資源回收機，進行寶特瓶回收並粉碎，再結合南亞先進的聚酯回收技術重生為寶特瓶，重新賦於廢棄寶特瓶全新生命，建立綠色再生的循環供應鏈。

衛福部食藥署參考國際上的作法，在今年5月12日公布「供作食品容器具包裝製造使用之PET再製酯粒原料適宜性申請作業流程」，經審查通過的廠商即可將食品用PET回收料用於製造食品器具、容器、包裝之原材料。南亞除已取得美國FDA、歐盟EFSA等認證外，亦成為國內第一批申請許可的廠商之一。

南亞表示，秉持保護地球、永續發展的經營理念、自2007年開始即致力於回收、再生消費者使用後的寶特瓶等聚酯製品，全力發展環保永續產品。

南亞藉由先進的聚酯回收技術，相較傳統石化製程約可減少72％的碳排放量，經統計2020年～2021年這二年已回收約146億支寶特瓶，降低32萬噸碳排放量，相當於809座大安森林公園全年吸碳量。

南亞目前已於台灣、中國、越南、美國、泰國及菲律賓等地建置聚酯回收產線，2021年度產能約22萬噸，預估2023年回收產品年產能可倍增至42萬噸。