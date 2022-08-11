不只人類會霸凌！美國一間海洋公園近日表示，一隻20歲的雄性虎鯨因細菌感染死亡，在此之前牠遭到同伴霸凌、攻擊，不但身上有許多咬痕，下巴更被咬掉一大塊，儘管獸醫積極替牠治療，但效果不明顯，最終在本月4日過世。

Nakai, a Killer whale born at SeaWorld San Diego, dies of infectionhttps://t.co/hY7KbgEbJe pic.twitter.com/FmcDTjQgll — The Washington Times (@WashTimes) August 8, 2022

綜合外媒報導，聖地牙哥海洋公園（SeaWorld San Diego）在本月5日發表聲明，表示20歲的雄性虎鯨Nakai因為細菌感染死亡，牠出生於2001年9月，一直被圈養在水池中，個性活潑且友好，還十分聰明好學，Nakai甚至還參與了聽力研究，幫助科學家了解船隻和其他人類活動對於虎鯨的影響，「牠對野外虎鯨的健康和生存做出不少貢獻，Nakai功不可沒，也不會被遺忘」。

然而在2012年，Nakai疑似遭到另一隻虎鯨攻擊，下巴被咬掉一大塊，牠的健康狀況也開始每況愈下，儘管動物護理人員和醫療團隊積極為牠治療，但都沒什麼效果，最終Nakai在獸醫的陪伴下於4日去世。一名長期研究虎鯨的專家表示，他在Nakai身上看到其他虎鯨留下的咬痕，說明牠有被其他同伴霸凌的跡象，但海洋公園堅稱，Nakai的傷口感染是因為水池的關係。

報導稱，Nakai是過去一年內第二隻死亡的虎鯨，去年8月20日，一隻名叫Amaya的雌性虎鯨因突發疾病去世，42歲的雌性虎鯨Kasatka則在2017年死於肺部疾病，目前海洋公園內只剩下8隻虎鯨，年齡介於9歲到57歲。