大陸近日發生一起恐怖意外，一名花店女店員因戶外颳起大風，於是想將花棚外的布門放下遮擋，未料她一踏出去就颳起一陣強風，把她的長裙吹起，女子嚇得退後一步，沒想到下秒一塊磚頭從天而降，直直砸中女子的頭部，讓她瞬間被砸暈倒地，最後疑似不幸身亡。

綜合陸媒報導，這起事件發生在7月27日下午3點左右，當時一處花店外颳起大風，女店員擔心花棚被吹壞，於是走到後院查看、整理，正當她踏出花棚外放下布門的時候，室外又突然颳起一陣強風，女子的長裙瞬間被吹起，她慌張地後退一步，想要壓下揚起的裙子，未料下秒竟遭脫落的外牆磚砸中頭部。

從監視器畫面可以看到，女子當場被砸暈，從花棚高台上墜地，頭部再次受到重擊，最終一動不動地躺在地上，甚至更傳出女子身亡的消息。事發後影片在網路上瘋傳，大家都覺得十分恐怖，「真的是死神來了」、「人生無常」、「你永遠不知道明天和意外哪一個會先到」、「這個真的是無法預測的意外」、「有時候你不想相信命運都不行」。

另外也有網友認為，女子踏出花棚時正好風勢變強，再加上她剛好後退到磚塊砸下來的位置，2項巧合湊在一起才導致這起意外，若當時的風勢沒有這麼大，或是女子沒有後退、磚頭砸到其他部位，可能就會有不一樣的結局。