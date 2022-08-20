孩童進入換牙期後，乳齒會因牙根收縮而變得鬆動，有些家長會帶孩子去拔牙，有些則會任其自然脫落。不過大陸山東一名男童在吃飯時，感覺到乳牙有些鬆動，影響到他吃飯，便拿起鉗子自行拔牙，讓一旁的媽媽瞬間看傻眼。

綜合陸媒報導，事件發生在本月16日，山東省煙台市一名10歲男童吃飯時感覺到乳牙鬆動，嚴重影響到他吃飯，因此興起了將乳牙拔除的想法，二話不說就立刻去拿了一把鉗子自行拔牙，突如其來的舉動讓一旁的媽媽看了也嚇一大跳，並表示當下兒子拔完牙後忍不住呻吟了兩聲，疼了很久，痛感依舊還沒解除。

影片曝光後網友們全笑翻了，紛紛留言直呼「好傢伙！後生可畏」、「對自己挺狠啊」、「我女兒直接用手拔，真的耽誤吃飯」、「是個狠人～當年我女兒換牙，搖搖欲墜了還不給我拔」；不過也有網友看了直搖頭，「沒有消毒的鉗子特別容易感染」、「這樣真的不太好」。

根據衛福部網站指出，孩童平均是在6至8個月大時長第1顆乳牙，到了2歲半左右，20顆乳牙會陸續長齊。換牙則約莫從6歲開始，乳牙會開始自然脫落，一直到12歲左右，完全更換為恆齒，通常脫落的順序會從下排的中間門齒開始，以左右對稱的方式進行換牙。