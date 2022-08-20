台灣夏季悶熱，不少人會吃冰降溫，中醫師艾莉絲分享，近日一位患者回診，發現脖子黑黑的，怎麼搓都洗不乾淨，檢測血糖發現竟飆到474mg/dl，身體形同泡在糖水裡面一樣，非常危險。詢問患者，對方才說，因為天氣熱她每天都會吃一碗剉冰，但她都沒有要求加糖漿，只淋了一些黑糖在上面。她聽完快暈倒，因為多數剉冰的配料都會用糖水煮過，而黑糖也是糖，吃了一樣會使血糖上升。

中醫師艾莉絲近日在臉書分享，長期治療糖尿病的黃阿姨，平常靠運動和飲食，將糖尿病控制得不錯，但近日卻因為身體不適回診，進入診間的時候還需要家人攙扶，看起來狀況不好。黃阿姨的家人還未等她坐定就叨唸「醫師，妳一定要講講她，她最近每天都吃一碗冰，不吃三餐，感覺血糖偏高。」

艾莉絲表示，仔細觀察發現患者精神萎靡、手臂有搔抓傷痕、脖子呈暗黑色、小腿出現色素斑。接著問黃阿姨有什麼不舒服的地方，她則坦言最近整天都很累、想睡覺，眼睛也常常會看不到，就算把老花眼鏡或太陽眼鏡戴上去也一樣，不知道是不是血糖又偏高了。而一般正常人的空腹血糖值應小於100mg/dl，但她替黃阿姨檢測，結果竟高達474mg/dl，實在很危險，但這卻不是第一次黃阿姨的血糖飆高。

艾莉絲指出，很多長輩患有糖尿病卻從不忌口，經常背著家人偷吃糖果、零食、水果、甜飲，導致血糖飆破400mg/dl，這是常有的事，雖然使用中藥，降到130mg/dl 並不難，但飲食不控制，身體形同泡在糖水裡，長此以往，身體難以負荷。而要控制血糖，管住嘴巴就佔了80％。

艾莉絲勸說患者要忌口的同時，也詢問對方到底在這個夏天都吃了什麼？結果黃阿姨竟說「我每天都吃一碗剉冰消暑，加紅豆、綠豆、薏仁，而且我都叫他們加黑糖，沒有加煉乳跟砂糖欸，應該還好吧？」她聽了快暈倒，因為挫冰配料多用糖水煮過，含糖量偏高，而且黑糖雖屬較健康的醣類，但吃下去血糖一樣會飆高，而糖尿病患血糖代謝差，吃冰後血糖飆升，長期高血糖，如同身體泡在糖水裡，會有很多副作用。

艾莉絲也說，黃阿姨脖子黑黑的應該也是血糖偏高造成的。罹患糖尿病容易出現幾個皮膚問題，包括蜂窩性組織炎、黑色棘皮症與脛前色素斑，同時也容易合併出現免疫系統失調、皮膚搔癢、私密處感染與糖尿病腎病變的狀況發生。