不知道的東西千萬不要摸！美國一名女子和丈夫外出用餐，準備開車返家時，發現車門把手被塞了一張餐巾紙，她下意識用手拿起、丟掉，未料洗完手剛坐上車，整隻手臂就開始刺痛麻木，甚至無法呼吸、心跳加快，緊急送醫後確認是未知毒物引起的中毒現象。

由於毒物含量太少，再加上女子的中毒症狀與數百種毒物都相符，因此難以判定到底是哪一種毒物。(影片來源/YouTube/NBC News)

根據《紐約郵報》報導，來自德州休士頓的女子艾琳（Erin Mims），本月16日和丈夫一起到餐廳慶生，當他們用餐完畢準備開車回家時，艾琳看到車門把手被塞了一張餐巾紙，當時她沒有起疑心，只是把餐巾紙拿去丟，並洗了個手才又回到車上，她還詢問丈夫是否在把手內塞餐巾紙，對方卻回答沒有。

沒想到剛回到車上不久後，艾琳就感覺手指開始發麻，且不到5分鐘症狀就逐漸加劇，「我的整隻手臂變得刺痛麻木，且無法呼吸，我開始覺得很熱、胸口痛、心跳非常快」，丈夫見狀嚇壞了，立刻帶艾琳到醫院急救，並進行尿液檢測、抽血檢測和電腦斷層掃描。

檢查結果出爐後，醫師告知她是因為未知物質造成急性中毒，但毒物的含量太少，無法檢驗出到底是哪一種，不過醫師認為，艾琳可能遭遇了一起失敗的綁架案件。對此艾琳仍心有餘悸，「我在醫院待了6個小時，只是用指尖碰到而已就這麼嚴重，如果當時用整隻手去抓，我現在可能已經沒命了」。

休士頓警局則稱，艾琳的中毒症狀與數百種不同的毒物相符，無法確認中了哪種毒，他們也是第一次遇到這樣的案件。