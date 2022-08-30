不少人身上都會配戴佛牌、護身符，以求達到消災解厄的目的。泰國一名大叔因為脖子掛著上百尊佛牌而在網路引發話題，他還透露這一身佛牌的總價值高達1000萬泰銖（約新台幣836萬），讓大家都驚訝不已。

根據泰媒報導，TikTok網友「@superbom168」近日分享一段驚人影片，他在路上遇到一名大叔，發現對方的胸口異常突起，於是好奇詢問對方，才得知他是一名「佛牌迷」，把上衣掀起以後，就能看到他脖子上掛滿上百尊佛牌，甚至連腰包裡也放滿了佛牌，不過更驚人的是，這名大叔主動透露，他脖子上掛的佛牌價值約有1000萬泰銖，讓PO主驚訝不已。

網友們看到影片後，也都覺得非常誇張，紛紛留言，「戴久了頸椎肯定會很痛吧」、「想知道他怎麼洗澡的」、「看得我起雞皮疙瘩」、「感覺是個刀槍不入的防護罩」、「不小心落水的話很危險啊，會浮不起來吧」、「原來這就是佛牌的巢穴」。

事實上泰國人篤信佛教，許多人都會在身上配戴佛牌以消災擋厄。曾有一名泰國男子將佛牌製作成鎧甲、頭盔，幾乎每天都穿在身上，然而2019年3月1日，他騎著摩托車到住家附近的商店買東西，路途中遭失控小貨車撞上，讓他當場身亡，男子的姪子透露，那天他正好沒有穿上特製的佛牌鎧甲，詭異的巧合讓人感到毛骨悚然。