男女第一次約會，到底誰要付錢，經常是民眾討論的問題。大陸一對男女經仲介介紹，近日到一間小吃店用餐，豈料兩人不約而同以為對方會請客，吃完飯後未付錢就離開，老闆發現有人吃霸王餐，趕緊聯繫訂位的女子，對方表示願意支付一半的錢，但男方卻一直搞失蹤，此事曝光後，不少網友狂酸「根本天生一對」。

綜合陸媒報導，江蘇南通一對男女相約到當地一間小吃店用餐，一共消費了150元人民幣（約新台幣669元），豈料用完餐後女方先離開，男方則是在店家忙碌時溜走，兩人都未付錢，馬姓老闆事後才發現，趕緊聯絡訂位的女子。

馬姓老闆提到，女子以為男方有買單，而男方也說已付過錢，之後才發現雙方都誤以為對方有付帳，女子在電話中表示，自己只願付一半的費用，即80元，剩餘的則要老闆自行向男方索取，女子還強調，自己與男方不熟，「我不認識他，仲介介紹，說他要請我吃飯」。

但老闆聯繫男方，對方卻始終不接電話，他無奈只能報警，男子收到警方通知後才現身，更對老闆喊「不就是100多元，你有必要報警嗎？」，更稱自己也是受害者，表示當初是女方答應要付錢，他才會赴約，「我又不認識她，在微信上聊一聊，她就說要請我吃飯，我怎麼知道她沒付錢」。

此事曝光後，引來網友討論，男子才願意支付70元的費用。不少人相當傻眼，甚至認為他們可能是在裝傻，「兩個人都有默契不付錢，還一起吃了霸王餐，也是蠻相配的」、「這門親事還真是門當戶對」、「從某種角度來說，他們也算是天作之合」。