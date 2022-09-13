高手在人間！大陸一名體育學院的學生，近日在練習後空翻，連續做了6個後，疑似速度太快，導致他的褲子滑了下來，豈料他發現後手一伸，在半空中直接把褲子穿好，超神穿法讓同學和老師都看傻眼，在網路上引發討論。

綜合陸媒報導，山東濟南一名體院男學生日前在教室，進行後空翻的訓練，他連續翻了好幾圈，過程中並未停頓或失衡摔跤，但褲子卻不小心滑了下來，眼看男學生的短褲似乎要飛了出去，露出裡面的四角褲，但他依舊沒有中斷動作。

男學生在半空中，也察覺到自己的褲子滑了下來，因此迅速用手把褲子拉上來，隨後完美落地，一旁同學和老師全看傻，為他鼓掌叫好，男學生的李姓老師表示，許多學生在做空翻動作時，褲子難免都會掉下來，不過大多都是落地後才穿回褲子。

李姓老師佩服地說，「他是在空中就拉上褲子了，說實話，這也是我們第一次見這種情況！」。影片曝光後，不少網友表示，「這哥們是個人才」、「後空翻和拉褲子都很厲害」、「我覺得他不但沒丟尊嚴，反而還讓人更佩服」、「身手敏捷，別說拉褲子難，光是看他後空翻就很厲害了，還連續翻了6個」。