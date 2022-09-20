大陸山東近日出現一幕奇特景象，某社區門口停了一輛三輪車，專門回收孕婦尿液，且以每公斤人民幣12元（約新台幣54元）收購，有些地方還會贈送洗衣精，消息一出引發熱議。對此，相關人員指出，回收孕婦尿液主要是用於驗孕試紙，還可以拿來製作藥品。

綜合陸媒報導，山東省濰坊市某社區門口出現一輛三輪車，車上擺了不少個塑膠桶，一名女子將塑膠袋內的黃色液體收集起來。當地回收人員表示，孕婦尿液的收購價格大約為每公斤12元，但基本上還要看尿液的質量，他們有專門的檢測儀器，「我們是第一道初加工企業，後續會把收集的孕婦尿液提供給專門的廠家，主要用於驗孕試紙，提取尿液中的成分做安胎藥、排卵激素等。」

報導指出，除了現金收購之外，有些是贈送洗衣精或是衛生紙等生活用品。江蘇徐州一名準媽媽雨虹（化名）表示，半個月前得到消息後，就開始提供尿液，「工作人員會給1個馬桶和小冰箱，還有黑色塑膠袋，馬桶後期會送給用戶，冰箱則會回收，另外每個月給200元（約新台幣895元）的報酬。」她接著提到，每周都會有專人上門回收，一個月4次。

對此，就有婦產科醫師解釋，因為孕婦尿液含有人類絨毛膜促性腺激素（hCG）、孕酮，可用於製藥，開發早孕試紙或者性荷爾蒙類產品。臨床中，人類絨毛膜促性腺激素是確認懷孕與否的重要指標，常用於不孕症、黃體功能不足等疾病，而孕酮則用來製作安胎的藥物。

消息一出隨即引起網友熱議，紛紛留言直呼「還有這種回收的啊，我頭一次知道」、「奇奇怪怪的知識又增加了」、「這是一條有味道的冷知識」。