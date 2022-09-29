魚也會溺水嗎？網路上瘋傳一段影片，只見兩大缸的魚全部呈現「倒U」的詭異姿勢，在魚缸中一動也不動，載浮載沉的模樣讓人擔心是不是已經死掉了。對此，就有內行人曝光背後真相，這才讓網友們鬆了一口氣。

根據影片顯示，現場至少有兩個大水缸，共約十餘條魚竟不約而同的呈現翻肚姿勢，一動也不動的在水中載浮載沉，讓人不由得擔心這些看似價格不菲的魚隻似乎沒了氣息，但仔細一看有少數還能緩緩游動，不過狀態也處在危險邊緣。

畫面曝光後，網友們全看傻了，紛紛留言驚呼「溺水了」、「時間靜止器？」、「魚珈」、「看起來好像恐怖片的感覺」、「這是啥邪教儀式」。

對此，就有內行人出面解答，「麻醉而已」、「這個是打麻醉啊！等等就回正了，主要是為減少新魚下缸緊張造成撞缸，或是包裝運輸減少魚的死傷」、「魚用鎮靜劑，不然龍魚被抓會跟蛇一樣卯起來鑽」。真相曝光後也讓眾人直呼長知識。