日本靜岡縣富士市29日驚傳獼猴出沒，捕猴業者獲報後到場進行麻醉槍準備作業時，卻因為不慎誤觸扳機，射中了一名圍觀女子，導致對方當場陷入昏迷，嚇得網友驚呼「沒事不要看熱鬧」。

綜合日媒報導，這起事件發生在富士市中之鄉，當地民眾上月29日，台灣時間13時50分左右，向富士市公所通報JR富士川車站附近有野生獼猴出沒，市公所與捕猴業者隨即趕往現場，並找到猴子，不過就在進行麻醉槍準備作業時，業者不慎扣動麻醉槍板機，不偏不倚射中一旁圍觀看熱鬧的女性左手腕，導致女子當場失去意識。

目擊者表示，當時業者正拿著膠帶纏繞槍身，防止空氣漏出，不料卻誤觸扳機，意外射暈民眾，這一幕嚇壞現場所有人，緊急將女子送醫。所幸針對獼猴的麻醉劑量不高，女子昏迷1小時後便恢復意識，當晚已平安返家。對此，富士市市長小長井義正表示，事故主因是業者在安全管控上處理不到位，既沒有注意槍口方向，作業上也有缺陷，「我很遺憾發生這起事故，我們會研擬對策防止意外再度發生」。

消息一出網友們紛紛留言回應「沒事不要看熱鬧」、「如果是近距離射到眼睛或脖子就無法挽回了」、「毛利小五郎：小事」、「猴子：嚇死了，還以為是來抓我的」。