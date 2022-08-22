台南市警2分局民權派出所兩名員警凃明誠、曹瑞傑，22日上午10時許受理1件機車竊盜案，兩警先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口，見凃、曹兩同事已倒地不起，救護人員趕到發現兩警已遭持刀殺害，凃警身上的手槍與24發子彈並遭搶走，現場曾有開槍6發。

凃明誠、曹瑞傑是民權派出所2名年輕警員，22日上午受理機車失竊案，利用車辨系統得知贓車還在安南區逃逸，兩人開巡邏警車先趕往捉捕，陳警受理完報案，隨後騎機車前往現場。

台南市警局第二分局警員今早追捕嫌犯過程中，疑似遭到嫌犯襲擊，凃姓警員送安南醫院時已經不幸身亡，曹姓員警搶救後宣告不治。（圖／讀者提供）

台南市警局第二分局警員今早追捕嫌犯過程中，疑似遭到嫌犯襲擊，凃姓警員送安南醫院時已經不幸身亡，曹姓員警搶救後宣告不治。（圖／讀者提供）

台南市警局第二分局警員今早追捕嫌犯過程中，疑似遭到嫌犯襲擊，凃姓警員送安南醫院時已經不幸身亡，曹姓員警搶救後宣告不治。（圖／讀者提供）

台南市警局第二分局警員今早追捕嫌犯過程中，疑似遭到嫌犯襲擊，凃姓警員送安南醫院時已經不幸身亡，曹姓員警搶救後宣告不治。（圖／讀者提供）

陳警抵達現場時，驚愕撞見2名同事已倒地，身上有血跡，以為發生車禍報案，台南市消防局派救護人員前往現場時，發現曹員倒臥警車後方10公尺路上，凃員倒在警車副駕駛座外草地，其中涂警疑遭割喉，臉、兩手與脖子都有刀傷，送往台南市立安南醫院已宣告不治，曹警搶救後也回天乏術。

警方封鎖現場，尚未查獲凶刀，鑑識人員發現警車被開4槍，為由外對內開，分別為右前警車門3槍與右前車窗1槍，凃警身上的槍彈都不見，身亡兩警駕駛的警車衝上草皮。警界議論紛紛，分析兩警疑似在將歹徒抓上車時，雙方在車上發生拉扯，警方查知嫌犯車牌為「369-PGB」，深紅色的光陽普通重機，正針對贓車發動攔截圍捕。