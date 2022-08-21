阿璞（左）今與徐佳瑩同台飆歌。（粘耿豪攝）

阿璞（左）今與徐佳瑩同台飆歌。（粘耿豪攝）

八三夭「顛倒世界」小巨蛋演唱會今（21日）第2場，嘉賓徐佳瑩驚喜登台合唱〈癢癢〉，萬人尖叫聲不斷；徐佳瑩特別提到經常在各大活動後台遇到八三夭的印象，「他們每次經過都能感受到一股熱浪，因為剛表演完全身溼，接著我上台就看到下面全是他們的燈牌，知道我壓力多大嗎？他們歌迷好多。」她今腳踩高跟鞋仍跟著八三夭滿場飛，卯足全力一同搖滾。

金曲歌后難得同台，八三夭主唱阿璞趁機「情緒勒索」徐佳瑩頻邀歌，還放送冷笑話，拿出事前準備好的荔枝啤酒當禮物送她，呼應接下來要合唱的〈到此為止〉歌詞「例子」，寒流級笑話讓徐佳瑩直呼：「真的還好我頂得住。」

八三夭連2場演出座無虛席，人氣超夯，唱完〈規則就是用來打破的〉後，主唱阿璞率先跟滿場萬名歌迷打招呼，幽默說：「我剛走到前面發現一件事，今天男生很多，這代表我們終於不再是一個偶像團體了，當偶像團體很累，還要染頭髮、跟『原子少年』競爭。」〈來去夏威夷〉時更拿出預藏的水槍，將小巨蛋打造成大型派對，甚至開放現場點歌，用分貝計測歌迷尖叫聲，看看哪首歌名的尖叫聲最大就唱哪一首，氣氛超嗨。

今晚演出尾聲，八三夭特別感謝歌迷，提到許多人是從10年前的〈東區東區〉一曲認識他們，如今10年過後台下仍坐著許多熟面孔，甚至穿著當時的團T讓他們非常感動，貝斯手霸天笑稱大家身材都沒變形，但自己日前想套上同一件衣服時卻發現衣服「嚴重縮水」，團員們許願未來每年夏天都能與粉絲們如同牛郎織女般一期一會。

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