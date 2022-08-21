羅時豐北流演唱會昨圓滿落幕。（華貴娛樂提供）

羅時豐20日舉辦「回歸正YA」演唱會，演出結束慶功受訪，提及演出尾聲他感動滿場歌迷支持一度眼眶泛紅，羅時豐說：「我其實差點哭出來，但我覺得自己還不夠、還要更努力，希望有朝一日站上台北小巨蛋，達成終極目標才有資格落淚，那才是我真正成功的一天。」年過半百的他，昨又唱又主持3個半小時毫無冷場，改編韋禮安的〈如果可以〉台語版更是令人驚豔，他感謝又謙虛地說：「有稍微降KEY，他（韋禮安）的KEY不是人的KEY，是神的KEY。」

他之前忙完主持金曲獎，接著舉辦演唱會，坦言回歸較擅長的歌手本業感覺輕鬆許多，開玩笑表示：「演唱會自己的場，想什麼就可以說什麼。」幫自己前段演出打及格分數，後面表現漸入佳境打85分；他前幾年腸子陸續開刀3次割掉盲腸，問起身體狀況，羅時豐表示術後生活作息一切正常，不過下月將進醫院「檢查心臟」，現場媒體驚訝追問心臟是否有問題？「他趕緊解釋只是例行性檢查，「可能還會抽血，心臟沒有不舒服，只是有家族史」。沒有特別不舒服的地方，平日也會吃中藥調養身體，維持腸子順暢。

羅時豐昨演出時在台上脫口向歌迷說「高雄見」，是否將移師南部舉辦演唱會？羅時豐坦言：「因為疫情很多粉絲沒辦法北上，主辦方有在努力中，反正都設計好演出內容了。」不排斥多唱幾場：他的老婆孩子昨在後台忙進忙出，如今忙完演唱會，他希望好好犒賞老婆，一家人去花蓮度假放鬆。