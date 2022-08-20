與耳鼻喉科醫師合作，以軟式纖維內視鏡直接觀察病人內部結構。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

一些罹患吞嚥困難的患者，吃下的每一口都會嗆到，部分病人連嗆到的反應都沒有，也稱為靜默式吸入，任憑食物進入氣管或是肺部，進而釀成吸入性肺炎，嚴重甚至可能喪命。苗栗大千醫院透過「吞嚥儀器檢查」可幫助這類病人，找出吞嚥障礙的問題，再針對該問題進行治療，讓病人不再受吞嚥障礙之苦。

大千醫院復健科語言治療師劉孟誠分享，苗栗1位66歲的陳先生，因口腔癌而切除部分舌頭、嘴唇及臉頰，且因接受放射及藥物治療使得喉部肌肉纖維化，造成吞嚥功能下降，進食時經常嗆到，為此放置鼻胃管長達兩年。在安排吞嚥儀器檢查後，發現陳先生主要的吞嚥問題為舌後縮無力、環咽肌無法張開，因此在進食較濃稠的食物時，無法順利將食物往下推，且容易卡在環咽肌上。因此，建議他進食前先將食物打成泥並稀釋，同時持續進行特定的吞嚥肌力訓練，不到一年的時間，陳先生已經可以順利由口進食，並且移除鼻胃管。

現行吞嚥儀器檢查有兩種，分別為「修改式鋇劑吞嚥攝影檢查」及「纖維內視鏡吞嚥檢查」，前者是讓病人喝下混合顯影劑的飲用水，再藉由X光攝影的方式評估，後者則是使用軟式纖維內視鏡，由病人鼻孔進入，直接觀察病人進食狀況，並可取得清晰的喉部內在結構影像。兩種方式皆可協助找出發生吞嚥障礙的真正原因，而病人適合哪種檢查方式，會依語言治療師評估判斷後決定。

劉孟誠表示，吞嚥障礙容易發生在中風、頭頸癌、失智症、腦傷或其他因大腦發生病變的病人身上，常出現吃東西容易嗆到、喉嚨卡或癢、每次吃東西就想咳嗽、反覆性的吸入性肺炎、發燒、痰變多、不明原因體重下降、沒胃口等症狀。而反覆性的吸入性肺炎若沒有處理妥當，嚴重甚至影響生命。

大多數有吞嚥障礙的病人都會以放置鼻胃管的方式處理，藉以攝取營養、維持生命所需，然而長期依賴鼻胃管除了有嚴重不適感之外，生活品質也會大幅下降。目前至大千醫院接受吞嚥訓練的病人中，有超過五成都已能順利拔除鼻胃管，其他病人雖暫時還無法拔除，但已能開始配合由口進食，讓他們都能重新享受食物的美味。