上年紀長輩或是因疾病關係患者吞嚥功能逐漸弱化，但高雄小港醫院不放棄病患由口進食的潛能，2018年成立「咀嚼吞嚥機能重建中心」，去年榮獲國家生技醫療品質獎銀獎肯定，昨再獲台灣永續行動獎「金獎」肯定。

TSAA台灣永續行動獎這次共有247件參選，高雄小港醫院「咀嚼吞嚥機能重建中心」從中脫穎而出，獲金獎肯定，小港醫院院長郭昭宏表示，台灣鼻胃管灌食者比率較其他先進國家高，尤其安養機構住民，是長照體系中最弱勢的一群，但鮮少受到關注及有人為他們倡議。

「即使病人僅有部分由口進食的潛能我們也不放棄！」，小港醫院從2018年成立「咀嚼吞嚥機能重建中心」，將篩檢作業標準化，插管前提前篩檢，減少置管率；插管後積極復健，提高移除率。過去4年，小港醫院的鼻胃管移除成效已從過去的27％，成長到平均44.5％。

咀嚼吞嚥機能重建中心執行長馮明珠說，小港醫院除了一般的篩檢外，也會透過吞嚥內視鏡、透視螢光吞嚥攝影檢查，讓病人嘗試各種質地的食物，找出容易誤嚥的原因，再依據結果做照護訓練等階段及配套處置，並將標準流程平行推廣至外部機構。

馮明珠執行長強調，讓個案可以享受美食直到生命的最後一刻是中心成員的願望，「吞ㄟ落」和「美味度」對個案都很重要，如中心已研發並量產可以幫助咀嚼吞嚥困難者檢查、訓練與日常食用的「安心凍」，質地均勻、滑順綿密、單粒設計，攜帶方便，穩定性高，可大幅減低嗆咳機會。

小港醫院說，獲獎後下一步會將目光放在更弱勢的族群上，也會持續與更多團隊合作，在臨床上持續精進落實，在教育上深耕厚植，在產業上不斷的創新便民，在長照上扮演提燈引路的角色。