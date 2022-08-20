八三夭「顛倒世界」演唱會上帶來一連串經典歌曲，現場氣氛嗨翻。（羅永銘攝）

主唱阿璞在演唱會又唱又跳，相當賣力。（羅永銘攝）

「搖滾天團」八三夭今（20日）起一連兩天在台北小巨蛋舉辦「顛倒世界」巡迴演唱會，今晚首場演出，主唱阿璞唱到一半時，嘉賓林宥嘉突然現身，兩人合唱〈我不想你想你了〉以及〈天真有邪〉，深情完美合音引起全場驚喜尖叫聲破表。

阿璞唱完後先說「謝謝宥嘉賞臉」，林宥嘉接話「不是是賞臉，是賞全身」，因他特別穿了同事都誇帥的紅色皮衣，兩人看起來很搭。不過阿璞身高186公分，讓林宥嘉卻步，始終與他保持距離，還笑說「我跟阿璞都是差不多高的，要靠攝影技術」。

八三夭跟林宥嘉曾一起代言可樂，也曾在上海錄節目巧遇，當時林宥嘉問阿璞會不會唱〈天真有邪〉，阿璞直言不只會〈天真有邪〉，之前節目不讓他們唱自己的歌，所以他都唱林宥嘉的〈說謊〉，接著兩人合唱〈說謊〉。跟林宥嘉合唱讓阿璞壓力很大，直言「今天彩排都沒在彩演唱會，都在彩這個」。

八三夭暌違3年攻蛋，今身穿皮衣皮褲勁裝演唱〈顛倒世界〉開場，舞台上方同時出現5人倒掛著的身影，還邀來主播蔡尚樺插播快報，介紹化身為末日探險隊的團員。

主唱阿璞抒發心情表示，「為了準備演唱會，常回到家已經非常晚，我回家只有我的貓還醒著，因為沒看到我就睡不到」，而如今現場有一萬名歌迷讓他很欣慰，特別唱〈小心肝〉這首歌給歌迷，並跳上小舞台繞場。阿璞對全場高喊：「還有人坐著是怎麼回事啊？」全場起立跟著他的歌聲搖擺，當他唱到〈東區東區〉，氣氛更是嗨到高潮。

八三夭也分享雖然已是3度攻蛋，仍然戰戰兢兢，開唱前除了拚命練團，5人更嚴格控管飲食，不碰油炸食品且主食皆以低脂雞肉為主。團員們也在開唱前一個月自主操肌減脂，貝斯手霸天少吃加上重訓與騎腳踏車，一個月內成功減下8公斤；吉他手劉逼經常穿雨衣慢跑訓練體能，把慢跑鞋都操壞了。