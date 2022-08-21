花蓮一名70多歲長者不慎吞入假牙造成哽塞無法呼吸，家人嚇得趕緊撥打119求援，經119執勤人員線上指導正確排除異物的急救方法後，長者最後成功吐出假牙，順利獲救。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉一名70多歲的長者日前不慎吞入假牙造成哽塞無法呼吸，家人嚇得趕緊撥打119求援，由於救護車趕赴救援需要時間，119執勤人員與死神在黃金救援時限內賽跑，經線上指導家屬正確排除異物的急救方法後，長者最後成功吐出假牙，順利獲救。

花蓮縣消防局日前接獲瑞穗民眾報案指出，70多歲的母親不明原因突發生異物哽塞無法呼吸，請求救援。由於救護車趕赴現場需要一段時間，當時擔任119值勤人員彭康祐擁有高級救護技術員證照，可即時提供緊急患者適當處置，便透過電話詢問長者狀況。

彭康祐得知長者初期仍能站立後，線上指導報案民眾以背後環抱擠壓長者腹部的方式進行哈姆立克法急救，未料異物非但沒有排除，長者也隨急救時間不斷流逝缺氧，最後失去意識及呼吸，癱軟倒地。

彭康祐改以線上指導報案民眾以壓胸方式進行急救，並囑咐他將長者的臉側向一邊，跟著節奏壓，急救約7分鐘後聽見電話另一端大喊「有發出聲音了」，隨即指示停止壓胸並重新評估長者狀況，且不要嘗試用手挖吐出的異物，不過長者雖恢復呼吸，且異物排出，仍無意識，因此彭請民眾將長者的腳保持抬高、臉側邊的姿勢等候救護車到達。

所幸救護車到達時長者已恢復意識，家屬也向救護人員表示，在進行急救過程中，竟發現母親「吐出假牙」，案情終於真相大白，心中的大石也因此放下。

彭康祐表示，此案例是非常經典的異物哽塞案件，患者從意識清醒到失去意識、最後失去呼吸OHCA，若無即時給予正確處置，很可能無法挽回性命，所以請報案者一定要保持冷靜，別讓患者的性命，在等待救護車期間流失，且聽從派遣人員的醫療指導，可增加患者成功獲救的機會。

此外，花蓮縣消防局長林文瑞表示，年長者比例逐年提升，若民眾家中有長者發生類似狀況，無法發聲求救，且無人可協助時，可以事先在手機安裝「119報案APP」，在緊急需求時一鍵報案，119派遣人員可立即獲得位置座標並派出救援。