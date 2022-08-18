65歲以上長者第4劑開打已屆3個月，但根據中央流行疫情指揮中心統劑，目前長者第4劑接種率僅3成。中央流行疫情指揮中心說明，目前符合接種間隔的長者中，還有一半沒來打第4劑，將請地方政府積極宣導催種，以因應8月底可能上揚的疫情。

指揮中心今年5月16日宣布開放部分對象接種第4劑疫苗，由於65歲以上長者屬於重症高風險群，列為首波接種對象，但3個月以來，接種率僅31.7％，似乎打氣不如預期。指揮中心發言人莊人祥表示，由於和前一劑需間隔5個月，目前約6成長者符合第4劑接種資格，而接種情況僅3成，大約還有一半還沒接種。

莊人祥表示，由於目前整體疫情往下降，7月底前提供500元衛教品獎勵但成效也不佳，未來會請地方政府積極宣導，尤其新一波疫情可能在8月底、9月初上揚，將請地方政府利用民政系統鼓勵施打，或是部分縣市採預約方式，可加強設立接種站，提升施打率。

台大公衛學院教授陳秀熙日前提出建議，台灣應持續設法加強第4劑打氣，並考慮縮短第4劑間隔為8到12周，為脆弱族群銜接最佳保護力。莊人祥回應，將請衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員在下次會議中討論。