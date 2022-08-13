桃園13日新增2327例本土個案，其中65歲以上個案占7.95％、18歲以下個案占22.73％，衛生局長王文彥表示，今天的確診數較昨天下降4.20％，不過較上周六上升2.87％，確診數已連續5天較上周上升，建議嬰幼兒及長者儘早接種疫苗。

王文彥指出，國際間BA.5帶來的疫情正逐步發展，連帶影響國內BA.5變異株疫情，北部疫情有增溫跡象，戴口罩、勤洗手、打疫苗仍是當前降低病毒感染的最有效防護策略，昨（12日）半天開設21處社區接種站共接種3955劑疫苗，包括莫德納3482劑及高端473劑，其中接種第2次追加劑（即第4劑）共4163劑，占73.02％。

王文彥說，指揮中心表示0至5歲為染疫後重症高風險群，接種疫苗可減少兒童多系統發炎症候群（MIS-C）發生，保護力達90％以上。嬰幼兒莫德納疫苗開放接種至今，並未接獲疫苗接種嚴重不良反應通報，呼籲在疫情升溫前，嬰幼兒及長者都應儘早完整疫苗接種，避免感染後重症或死亡風險。

王文彥另提及，桃園市居家照護目前在案數共1萬7290人，照護案件累計55萬1462人，已完成54萬8776人，累計完成率約99.5％。截至12日，桃園專責ICU開設42床、收治31人、空床數11床；專責病房439床，收治168人，空床數271床，收治比率約38.3％，目前醫療能量充足。