警方將該隻陸龜的照片po文在臉書「豐原好康聯盟社團」，「請問有人遺失大烏龜嗎？」(警方提供)

員警在臉書上搜尋，剛好發現有民眾PO文，指蘇卡達遺失，在三豐路告白咖啡這邊，牠翻牆跑了，有人看到請私訊。(警方提供)

台中市豐原警分局頂街派出所警員莊照威，日前受理民眾報案，指他撿到一隻蘇卡達陸龜，警方調查，該隻陸龜是郭姓飼主在家中用磚頭將烏龜圍住飼養，8月18日下午發現陸龜將磚頭撞倒後離家出走；飼主急得到處找，並在臉書尋龜。警方發現，從飼主三豐路二段住處到發現陸龜地點約500公尺，該隻陸龜爬了兩天兩夜才500公尺，果然是「龜速」！

豐原頂街派出所警員莊照威，於20日下午3時20分，受理民眾撿到蘇卡達陸龜案，警方將該隻陸龜的照片po文在臉書「豐原好康聯盟社團」，「請問有人遺失大烏龜嗎？」另名員警在臉書上搜尋，剛好發現有民眾PO文，指遺失蘇卡達陸龜，指陸龜原飼養在三豐路告白咖啡這邊，但牠翻牆跑了，有人看到請私訊。

警方將民眾拾獲的陸龜照片，和飼主貼在臉書「豐原好康聯盟社團」的照片比照，發現竟然是同一隻烏龜；隨即在臉書留言，請失主到頂街派出所領回愛龜，結束一場兩天兩夜的烏龜流浪記。

警方強調，郭姓飼主家住豐原區三豐路二段，距離陸龜被撿到的地點約500公尺，陸龜走了整整兩天兩夜才爬500公尺，果然印證出「龜速」！