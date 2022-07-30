孟澔、丁小羽29日受邀出席在台中舉辦「中華電信5G無塑生活野餐趣」活動，孟澔開心表示，現在出席活動像度假，並分享之前深山露營遇暴雨路坍受困兩天的難忘經驗，而她則征服過無數座百岳，每次都要揹著30公斤重裝備，野營露宿泥濘中，丁小羽笑說，「好友都說我很愛自虐」。

提到野餐露營，孟澔分享難忘的經驗，他從小就是童軍，大學還是登山社，幾年前曾跟一群喜愛大自然的死黨們到深山營地露營，天氣驟變，暴雨狂瀉，爆發土石流，將聯外的道路沖刷中斷，經緊急連絡呼救，搜救人員搶修兩天後道路終開通。

他們在等待營救時，因為露營的場地水電中斷，所有聯外的道路都被土石淹沒，為了安全大家都不敢擅自行動，只能留在原地等待救援，靠帶來的有限食物、飲水硬撐兩天、為了節省存糧，都只能吃幾口，為了製造飽足感，含在口中遲遲不捨吞嚥，孟澔直說這輩子食物從沒在口中停留如此久的時間，而且還非常可口，困在山中兩天猶如一週的漫長，心中的不安還上演著許多小劇場，最後終於在救援人員辛苦的將道路開通，平安獲救。

他坦言，雖然被困深山的經驗，但仍熱愛山野，並沒有因此而畏懼，對芬多精無法抗拒，孟澔並說音樂創作的靈感更是來自山林中，每每遇到創作瓶頸，一定會到山野中沉浸，靈感便會得到充電，「因此只要天氣好我都會帶著家人到山上享受野餐露營趣，目前也計畫著趁著夏日帶著寶貝兒子親近山林初體驗。」