台視《綜藝3國智》本周六（23日）趁著暑假推出了「校外教學」單元，進行2天1夜的錄影，並且每道關卡挑戰失敗者，必須被踢出比賽。而在其中一道關卡，王少偉、威廉、花花及瑪麗面臨淘汰，更狠的是，需由主持群之間彼此不記名投票，投出要被淘汰的成員。瑪麗可愛的外型深受主持群的喜愛，因此投票之前大家就先預測：「不管怎麼投票，都不可能會淘汰瑪麗。」

沒想到開票結果，瑪麗票數居然遙遙領先其他人，讓她表情逐漸「母湯」。張立東雖然之前在節目中和瑪麗組成節目CP，但近來因有女神大元的加入，讓他「移情別戀」頻頻向大元示好，最後也被發現其中一票就是張立東投的，瑪麗得知後，立刻走心變臉，怒氣沖沖表示：「張立東給我記住。」

到了晚上，便進入「天堂」及「地獄」住宿爭奪戰，「天堂組」當晚入住高級Villa，而「地獄組」只能搭帳篷過夜。花花注重睡眠品質，而現場蛙鳴聲不斷，因此放話：「如果住帳篷，我一定會連夜趕回台北。」最後她卻不幸被分到睡帳篷。花花從來沒有露營經驗，還問：「怎麼沒有枕頭？」

花花眼看其他人都住在豪華別墅，自己只能在外面吹電風扇、睡睡袋，情緒一度失控崩潰，哈孝遠一開始還想勸她看開，但卻讓花花怒氣值更達顛峰，在最新釋出的預告中還可以看到，她難掩怒火表示：「要我講什麼？」甚至將架在頭上的攝影機一腳踹開，同睡一起的大元也吃驚的直呼：「太生氣了吧！」