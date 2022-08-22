台南2警遭砍殺雙亡 歹徒逃亡劫走警槍、24發子彈

台南市警2分局民權派出所兩名員警凃明誠、曹瑞傑，22日上午10時許受理1件機車竊盜案，兩警先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口，發現兩警已倒地不起，趕緊通報消防局，竟發現兩警已遭人持刀殺害，凃警身上的手槍與24發子彈並遭搶走。

台南市消防局派救護人員前往現場時，發現兩警已無呼吸心跳。其中涂警疑遭割喉，臉、兩手與脖子都有刀傷，送往台南市立安南醫院已宣告不治，曹警搶救後也宣告不治，警方現場未查獲凶刀，正發動攔截圍捕中。