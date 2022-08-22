許多人對於黑幫開酒店、賭場並不陌生，但印度黑幫這次竟然異想天開，在比哈爾邦（Bihar）開了一間「山寨警局」，裡頭的假警察不但配有真槍，就連警察制服、勳章也一應俱全，但最讓眾人錯愕的是，這間山寨警局距離真正的警察局只有500公尺，卻直到8個月後才被踢爆。

綜合外媒報導，這間山寨警局是當地黑幫利用一間旅館改造而成，距離真正的警察局只有500公尺遠，但卻沒人發現不對勁，這群假警察以能幫忙申請政府補助，或是提供警察工作為由，向民眾收取每人7萬盧比（約新台幣2.6萬元）的「程序處理費和培訓費」，據悉有上百人受害。

除了黑幫自行假扮警察之外，他們還從偏鄉雇用人力一起行騙，並給每人500盧比（約新台幣188元）的日薪，山寨警局在當地也經營得頗為順利，直到8個月後一名印度警官亞達夫（Shambhu Yadav）在巡邏過程中，赫然發現假警察庫瑪莉（Anita Kumari）攜帶不符國家規範的槍枝，這才驚覺有異，立刻上前盤查，對方才承認在附近開了一間「警局」，因而揭開一連串的詐騙真相。

後來警方逮捕了6名犯嫌，但他們供稱自己真的以為是在警局工作，否認一切犯行，不過警方同時在該處搜出400張選舉卡、500份社會住房申請、1把手槍、4套警察制服，可說證據確鑿，最後將他們依《武器法》起訴欺詐和冒充等罪名。不過雖然有6名黑幫成員被捕，但該幫派的首腦依舊逍遙法外，當地警方持續追捕當中。

報導指出，貪腐情況在印度司空見慣，所以民眾對於警察收賄的行徑早已見怪不怪，認為這就是山寨警局之所以能在當地運營8個月的主要原因之一。