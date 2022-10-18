大陸一名男子到水族專賣店看魚，一時興起用手逗弄魚缸內的魚，未料此舉竟激怒了魚，牠瞬間彈出魚缸，狠咬男子的手指，嚇得他立刻擺手，把魚甩在地上，老闆在一旁看得心痛不已，稱這條魚是珍貴品種，價值數千人民幣（約新台幣上萬元）。

根據《沸點視頻》報導，來自山東省煙台市的鄒先生開設了一間水族專賣店，日前一名男客人到店內看魚，覺得其中一條魚很有趣，便伸出手指在魚缸前逗弄，未料這個舉動激怒了魚，牠瞬間跳出魚缸、猛咬男子的手指，男子對突如其來的狀況嚇一大跳，氣得立刻擺手，將魚甩在地上。

鄒先生受訪時表示，這條被摔在地上的魚是「黃金眼鏡蛇雷龍魚」，價值數千人民幣，本來個性就比較凶猛，平時很喜歡跳出魚缸，而且牠是剛送到店裡的小魚苗，因為鄒先生自己也是個養魚愛好者，所以看到牠被甩在地上很心痛，之後帶魚去看獸醫，狀況也不是很好。

事後鄒先生把這段監視器畫面PO上網自我調侃，沒想到男客人竟私訊辱罵他，甚至打電話報警，經過協商後更沒有一點悔意，也沒有向他道歉，讓鄒先生非常生氣。新聞一出，立刻引發熱議，網友們紛紛留言，「男客人應該要賠錢給店家吧？」、「只能說雙方都有過錯吧。顧客手賤，店家既然知道存在風險，也沒盡到做提示牌或預防的責任。」

黃金眼鏡蛇雷龍魚是許多水族愛好者都會養的觀賞魚，在雷龍品種中，比身價不斐的巴卡雷龍魚相對便宜許多，在台灣一條約3000元左右。成年的黃金眼鏡蛇雷龍魚，體型約40~60公分，身上花紋漂亮、絢麗，因此頗受歡迎。