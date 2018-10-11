超商萬能 隱藏版服務升級

2018年10月11日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

萊爾富雲端超商APP新推出線上刷卡服務，民眾透過APP即可完成支付。（萊爾富提供）

OK超商即起販售晶碩彩色隱形眼鏡，表示已取得藥商許可執照，目前以學校場域為主。（OK提供）

7-11將ibon APP與媒合平台「PRO360達人網」結合，不論是攝影需求、翻譯接案等都能透過平台立即媒合。（7-11提供）

台灣超商功能多元，也有許多少為人知的「隱藏版」好用服務。例如隨著APP的使用普及，全家、萊爾富都導入APP購買、分次領取的服務，或直接透過APP分送商品給親朋好友，創造會員分享圈，也促使超商「雲端」會員成長至數百萬；7-11的ibon APP則也加強生活類型服務。

萊爾富的雲端超商APP，以量販價格、分次領取為特色，現全新推出「線上刷卡」，全品項享優惠28折起；據調查，飲料類為APP最暢銷的商品，單月可賣出破萬組飲品，咖啡單月也可賣出近5000組。

7-11的ibon設施，去年達2.6億人次使用，近來強化「生活服務」，攜手專業服務媒合平台「PRO360達人網」，舉凡設計、攝影、翻譯編輯、清潔服務等需求，都可以在平台上媒合，直接輸入需求及聯絡方式，即可收到多位商家的即時報價、聯絡方式。如上回導入的「台灣代駕」功能，在APP上啟動不到一個月，使用量就再成長50％。

全家向來有衣物送洗服務，後又進一步推出衣物寄儲送洗服務，暫時穿不到的衣物，送洗後可寄放6個月，節省自家衣櫥空間，還可要求A店寄、B店取，再增添便利性。OK超商近期攜手晶碩光學，取得許可證導入隱形眼鏡販賣，以學校場域為主鎖定學生族群，10月24日前月拋兩組88折。

(中國時報)