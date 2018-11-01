南投縣長民調 林明溱大幅領先

2018年11月01日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

針對年底南投縣長選舉，根據本報最新民調顯示，國民黨籍、尋求連任的林明溱支持度大幅領先對手、民進黨籍洪國浩逾35％。（本報資料照片）

如果明天就是投票日，在民進黨洪國浩、國民黨林明溱二人中，請問您會投票支持哪一位來做縣長？ （人名隨機出現）

藍綠對決的南投縣長選舉，尋求連任的國民黨籍縣長林明溱，面臨民進黨籍洪國浩的挑戰，根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，林明溱支持度48.4％，洪國浩的支持度則是13％，不過，仍有高達37.6％的選民不願意表態，將成選戰勝負的關鍵變數。

林、洪差距 高達3成5

旺旺中時媒體集團最新民調顯示，林明溱支持度為48.4％、洪國浩支持度為13％，雙方差距高達3成5，至於看好度部分，有59.6％的受訪者認為林明溱當選機率比較大，覺得洪國浩當選機率比較大的則為4.5％，但無論在支持度或看好度，分別有高達37.6％及36％選民未表態。

南投縣的4大票倉，林明溱在南投市、埔里鎮與竹山鎮，均以5成以上的支持度大幅領先，即使在洪國浩根基所在的草屯鎮，也以35.1％領先洪國浩的21.9％，惟4大鄉鎮市中，草屯鎮的未表態比例也最高，達42.3％，可能是受到中央執政不佳拖累，綠營支持者趨於保守，不願表態。

年輕選民 對政治冷感

觀察候選人的出身地，來自集集鎮的林明溱，集集鎮有56.5％的選民支持他，但仍有43.5％的選民不表態；洪國浩在家鄉草屯鎮有2成2的選民支持，但也有4成2的選民未表態。

在林明溱的支持者中，40歲到59歲的年齡層最多，都超過5成；支持洪國浩的年齡層以20歲到39歲較多，大約2成。

年輕選民對政治缺乏興趣，也顯示在民調結果。在被問及縣長選舉會不會去投票，20歲到29歲的受訪者只有47.9％一定會去投票，但有17.4％的選民不會去投票；60歲以上的受訪者會去投票的比率超過7成，不去投票的比率不到5％。以鄉鎮區分，魚池鄉和國姓鄉民投票意願最高，都超過8成；水里鄉和信義鄉民都只有5成多。

最後衝刺 博選民認同

針對民調結果，洪國浩表示，將會繼續努力，因為隱藏的選民很多，最近他深入基層與民眾互動，也讓民眾了解他擔任草屯鎮長的施政績效，以及改變南投的政見願景，相信會獲選民認同。

林明溱則強調，他還是要一步一腳印認真耕耘，因為他很努力打拚，縣民看得見，也獲得大家的肯定，所以他認為那些未表態的選民，多數會支持他，雖然嘴上不說，但心中篤定有縣長！

這項南投縣長選情調查，訪問日期從10月28日到29日，以電話後二碼電腦隨機抽樣，由人員電話訪問，有效樣本1079人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中國時報)