南投縣長民調 林明溱大幅領先

民進黨主席蔡英文（左3）10月31日到南投縣主持民進黨行動中常會，會前與總統府祕書長陳菊（左）、黨籍南投縣長參選人洪國浩（右3）到名間鄉參訪茶二指故事館。（中央社）

友善列印
中國時報
／南投報導
針對年底南投縣長選舉，根據本報最新民調顯示，國民黨籍、尋求連任的林明溱支持度大幅領先對手、民進黨籍洪國浩逾35％。（本報資料照片）
如果明天就是投票日，在民進黨洪國浩、國民黨林明溱二人中，請問您會投票支持哪一位來做縣長？ （人名隨機出現）

藍綠對決的南投縣長選舉，尋求連任的國民黨籍縣長林明溱，面臨民進黨籍洪國浩的挑戰，根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，林明溱支持度48.4％，洪國浩的支持度則是13％，不過，仍有高達37.6％的選民不願意表態，將成選戰勝負的關鍵變數。

林、洪差距 高達3成5

旺旺中時媒體集團最新民調顯示，林明溱支持度為48.4％、洪國浩支持度為13％，雙方差距高達3成5，至於看好度部分，有59.6％的受訪者認為林明溱當選機率比較大，覺得洪國浩當選機率比較大的則為4.5％，但無論在支持度或看好度，分別有高達37.6％及36％選民未表態。

南投縣的4大票倉，林明溱在南投市、埔里鎮與竹山鎮，均以5成以上的支持度大幅領先，即使在洪國浩根基所在的草屯鎮，也以35.1％領先洪國浩的21.9％，惟4大鄉鎮市中，草屯鎮的未表態比例也最高，達42.3％，可能是受到中央執政不佳拖累，綠營支持者趨於保守，不願表態。

年輕選民 對政治冷感

觀察候選人的出身地，來自集集鎮的林明溱，集集鎮有56.5％的選民支持他，但仍有43.5％的選民不表態；洪國浩在家鄉草屯鎮有2成2的選民支持，但也有4成2的選民未表態。

在林明溱的支持者中，40歲到59歲的年齡層最多，都超過5成；支持洪國浩的年齡層以20歲到39歲較多，大約2成。

年輕選民對政治缺乏興趣，也顯示在民調結果。在被問及縣長選舉會不會去投票，20歲到29歲的受訪者只有47.9％一定會去投票，但有17.4％的選民不會去投票；60歲以上的受訪者會去投票的比率超過7成，不去投票的比率不到5％。以鄉鎮區分，魚池鄉和國姓鄉民投票意願最高，都超過8成；水里鄉和信義鄉民都只有5成多。

最後衝刺 博選民認同

針對民調結果，洪國浩表示，將會繼續努力，因為隱藏的選民很多，最近他深入基層與民眾互動，也讓民眾了解他擔任草屯鎮長的施政績效，以及改變南投的政見願景，相信會獲選民認同。

林明溱則強調，他還是要一步一腳印認真耕耘，因為他很努力打拚，縣民看得見，也獲得大家的肯定，所以他認為那些未表態的選民，多數會支持他，雖然嘴上不說，但心中篤定有縣長！

這項南投縣長選情調查，訪問日期從10月28日到29日，以電話後二碼電腦隨機抽樣，由人員電話訪問，有效樣本1079人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中國時報)

選前一天 南沙太平島實彈軍演！… 捷運電扶梯啟用也去 辯稱「重大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。